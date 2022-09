La cittadina di Villa d’Agri si prepara ad accogliere la manifestazione dedicata alle attività commerciali, artigianali e produttive di Villa d’Agri, la Notte Bianca 2022, quest’anno alla sua IV edizione. Patrocinata dal Comune di Marsicovetere e organizzata dalla COMART, l’Associazione degli esercenti del territorio comunale, si svolgerà dalle ore 14:00 di domani 9 settembre alle ore 05:00 del 10 settembre.



Nella cittadina di Villa d’Agri, frazione di Marsicovetere, un centro che si distingue per la presenza di circa 500 attività commerciali, artigianali e produttive, l’evento trasformerà le sue strade e piazze in una vetrina all’aperto, animate da iniziative musicali, artistiche e di degustazione dei prodotti della tradizione marsicoveterese. Nell’ambito di essa si terrà, infatti, la 49^ Sagra del Prosciutto di Marsicovetere - ambientata nella suggestiva location naturalistica del Monte Volturino - volta a valorizzare un prodotto che caratterizza la cultura contadina del luogo.



L’idea della Notte Bianca nasce dalla volontà di promuovere la cittadina, quale esempio di sviluppo e di crescita basata su un tessuto imprenditoriale vivace e forte, che resiste ai cambiamenti del mercato e alle sue evoluzioni. Tra le iniziative di sabato anche il “Raduno dei Raduni” di macchine e moto d’epoca e non, che si ritroveranno presso il Campo sportivo di Villa d’Agri. I partecipanti raggiungeranno il centro storico di Marsicovetere, per una visita guidata nei musei e tra le viuzze e i palazzi d’epoca con le guide dell’Associazione di promozione del territorio, A.L.B.A.



L’apertura della Notte Bianca 2022 si svolgerà alle ore 21:00 nella centralissima via Roma, alla presenza del sindaco Marco Zipparri, dell’amministrazione comunale e dei rappresentanti istituzionali dei Comuni della Basilicata, data l’importanza della manifestazione ideata per promuovere e dare visibilità alle straordinarie risorse della Val d’Agri tutta e dei suoi suggestivi borghi.