L’Amministrazione Comunale di Filiano organizza la 48ª edizione della Sagra del Pecorino di Filiano Dop e dei prodotti lattiero caseari, che si svolgerà venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 settembre 2022.

Dopo due anni, ritorna l’atteso grande evento di fine estate, un appuntamento imperdibile per tutti coloro che amano la tradizione e la buona cucina. Nata con l’obiettivo di migliorare le razze di ovini e quindi la qualità del formaggio, oggi la Sagra è diventata la più importante mostra mercato dei prodotti lattiero-caseari della Basilicata che riunisce i produttori di 30 comuni dell’area nord-occidentale della regione.

La manifestazione, Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, dopo due anni torna con una tre giorni di eventi e appuntamenti da non perdere e sarà un viaggio alla riscoperta dei sapori, delle tradizioni, della storia e della cultura della Basilicata.



Venerdì 2 settembre, alle ore 18.30, in contrada Carpini di Filiano ci sarà la visita al Museo Carpini, che ripercorre 7000 anni di evoluzione della scrittura mediante un insieme integrato di supporti e installazioni e valorizza le pitture rupestri di “Riparo Ranaldi”. Successivamente, nel suggestivo scenario della Riserva Antropologica “I Pisconi” si svolgerà l’imperdibile performance di musica e danza “Sulle ali della fantasia” con Antonietta Buccolieri e Antonio Pace. Sempre a Carpini, la serata proseguirà all’insegna del buon gusto con intrattenimento enogastronomico e la musica di Paolo Colangelo DJ e Alessandro Viggiano AV Voice.



Sabato 3 settembre, alle ore 16.00, sarà possibile visitare le Pitture Rupestri ed il Museo in località Carpini.

In serata tutti gli eventi si terranno nel centro storico di Filiano e alle ore 18.00, davanti alla sede comunale, si svolgerà la Cerimonia di apertura della Sagra, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Alle 18.00 apriranno gli stand della Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari lungo le vie del paese. A partire dalle ore 19.30, sarà possibile partecipare ai “Laboratori del Gusto”, momenti di degustazione consapevole. Nei quattro laboratori i visitatori potranno rilassarsi, assaporare ed apprezzare il meglio dell’enogastronomia lucana grazie agli studenti dell’I.I.S. G. Gasparrini sez. Alberghiero di Melfi, di Slow Food Basilicata, dell’Associazione Italiana Sommelier Basilicata e dei produttori locali di miele. Non mancherà l’intrattenimento musicale con il gruppo Dragon Folk e in serata con lo spettacolo musicale dl gruppo Etno-Folk Accipiter.



Domenica 4 settembre, la giornata inizierà alle ore 9.00 con la visita guidata alle Pitture Rupestri e al Museo in Località Carpini, mentre nel pomeriggio dalle ore 16.00 riapriranno gli stand della Mostra Mercato dei Prodotti Lattiero-Caseari. Non mancherà il divertimento per i più piccoli, alle 17:00 con Birbaland. Per le vie del paese ci sarà l’intrattenimento musicale dei Dragon Folk, mentre a partire dalle 21:30 ci terrà lo spettacolo musicale di Agostino Gerardi Folk Band. La serata proseguirà con un intrattenimento musicale in Villa Mancini a cura di giovani artisti filianesi.