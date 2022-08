Nove ragazze, iniziano a sognare perché a Sant’Arcangelo, in provincia di Potenza, hanno ricevuto fascia e corona per partecipare alle prefinali nazionali del concorso di Miss Italia in rappresentanza della Basilicata. Il centro storico del comune potentino ha ospitato la finalissima per la regione Basilicata presentata da Erennio De Vita. Lo spettacolo offerto da 25 ragazze, tra i 18 e i 30 anni, ha trattenuto un pubblico numerosissimo e in delirio fino a notte inoltrata curioso di conoscere le vincitrici. Per una notte la piazza San Michele di Sant’Arcangelo è diventata fulcro della bellezza. A vincere il titolo di Miss Basilicata Lucia Traficante, 23 anni di Rionero in Vulture (Pz), premiata dal sindaco di Sant’Arcangelo Salvatore La Grotta. La pallavolista Roberta Albano, 19 anni di Pignola (Pz) ha vinto il titolo Miss Sport Givova Basilicata. Francesca Molfese, 25 anni di Stigliano (Mt) ha vinto la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Irene Mattia, 18 anni di Potenza Miss Kissimo Basilicata, Roberta Grazia Quinto, 22 anni di Montalbano Jonico (Mt) il titolo di Miss Eleganza Basilicata. Valentina Boccarelli, 22 anni di Scanzano Jonico (Mt) è Miss Miluna Basilicata mentre Francesca Schirò, 18 anni di Rionero in Vulture, insignita del titolo di Miss Sorriso Basilicata. Infine è stata eletta con il titolo di Miss Cinema Basilicata Maria Zaccariello, 28 anni di Macerata Campana.



La squadra, inoltre, si è arricchita di una nuova componente. Michela Leone, 27 anni di Guardia Perticara (Pz), ha ricevuto il titolo Miss Social Basilicata grazie alla pubblicazione di un reel di 90 secondi sul proprio profilo Instagram. Infatti da quest’anno il concorso nazionale ha messo in cantiere il progetto “Miss Italia racconta l’Italia”, con lo scopo di narrare, grazie al supporto delle partecipanti, le caratteristiche del proprio comune. Ebbene Michela Leone, peraltro assessore a Guardia Perticara, in provincia di Potenza, ha sfruttato questo canale per far conoscere il proprio comune a livello nazionale e nel contempo è riuscita a far parte della squadra delle lucane alle prefinali. A fare da traino anche la presenza in giuria di importanti volti nazionali: dall’attrice regista Anna Rita del Piano, dal make up artist Robin, alla seconda classificata di Miss Italia Gabriella Bagnasco.