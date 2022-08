Dall’inizio dell’anno sono almeno 77 i femminicidi che si sono verificati in Italia. Circa il 50% sono stati compiuti dal partner, dall’ex fidanzato o dal marito: la misura è colma, non è possibile continuare ad apprendere lo stesso copione ogni 48 ore. Nella penisola, ... -->continua

Il 2 settembre tutta la comunità lucana festeggerà il Suo Santo Patrono ed in sintonia con l’Autorità Ecclesiastica, promuoverà un’iniziativa che intende istituzionalizzare, legata alla riscoperta della figura di San Gerardo Maiella, Patrono della Basilicata q... -->continua