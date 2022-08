Muro Lucano: l'anello di San Gerardo offerto ai sindaci 29/08/2022 Il 2 settembre tutta la comunità lucana festeggerà il Suo Santo Patrono ed in sintonia con l’Autorità Ecclesiastica, promuoverà un’iniziativa che intende istituzionalizzare, legata alla riscoperta della figura di San Gerardo Maiella, Patrono della Basilicata quale Strumento di unità del popolo lucano.



Ogni anno proprio nella Cattedrale di Muro Lucano, luogo sacro e mistico, il Sindaco pro tempore della città, offrirà a tutti i suoi colleghi, l’anello di San Gerardo a testimonianza dell’unione del Popolo Lucano secondo i Suoi insegnamenti e fulgidi esempi con la protezione dell’Immacolata, alla quale la Città di Muro Lucano è affidata già dal 1957, come segno di unità di tutte le comunità di Basilicata in un comune cammino di pace e progresso.



Il Sindaco di Muro Lucano, dopo la Santa Messa della Festività Patronale, celebrata da S.E. l’Arcivescovo di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo Mons. Ligorio, invocherà la benedizione degli anelli, che personalizzati da un codice seriale unico ed esclusivo, saranno donati ai Sindaci presenti.



La lettera d'invito



Caro collega,

tutta la comunità lucana festeggerà il Suo Santo Patrono ed in sintonia con l’Autorità Ecclesiastica, promuoverà un’iniziativa che intende istituzionalizzare, legata alla riscoperta della figura di San Gerardo Maiella, Patrono della Basilicata quale Strumento di unità del popolo lucano.



Ogni anno proprio nella Cattedrale di Muro Lucano, luogo sacro e mistico, il Sindaco pro tempore della città, offrirà a tutti i suoi colleghi, l’anello di San Gerardo a testimonianza dell’unione del Popolo Lucano secondo i Suoi insegnamenti e fulgidi esempi con la protezione dell’Immacolata, alla quale la Città di Muro Lucano è affidata già dal 1957, come segno di unità di tutte le comunità di Basilicata in un comune cammino di pace e progresso.



Attraverso la rilettura di un emblematico episodio del Santo Taumaturgo Murese che corre tra l’estasiante e la realtà di un legame del Santo con la Madre della Chiesa Universale che lo vede ancora ventunenne desideroso di sposarsi con una gran Dama che palesò nella Cattedrale di Muro Lucano nella terza domenica del maggio del 1747.

Infatti, proprio qui, durante la preparazione della processione dell’Effige dell’Immacolata Concezione, ancora oggi presente, lo si vide alzarsi e uscire dalla folla per avvicinarsi estasiato a passi decisi all'Immacolata. Una volta giunto al suo cospetto, si tose l'anello che aveva al dito e che aveva acquistato qualche anno prima durante un pellegrinaggio a Mater Domini con la madre Benedetta e lo infilò al dito della Vergine, esclamando ad alta voce: “Eccomi sposato alla Madonna! “



Da questo episodio, carico di fede che faceva presagire ad un mondo che si schiudeva alla grazia ed ai miracoli, in una realtà nuova che riempiva la città di orgoglio, si vuole rievocare l’episodio, proponendo l’anello di San Gerardo come simbolo di unità del popolo lucano.



Il sottoscritto, dopo la Santa Messa della Festività Patronale, celebrata da S.E. l'Arcivescovo di Potenza Muro Lucano e Marsico Nuovo Mons. Ligorio, invocherà la benedizione degli anelli, che personalizzati da un codice seriale unico ed esclusivo, saranno donati ai Sindaci presenti.



Durante la cerimonia sarà presentato l’Albo ufficiale dell’anello, simbolo d’unione del Popolo Lucano, secondo gli insegnamenti di San Gerardo Maiella, al quale saranno iscritti i Comuni ed i Sindaci Lucani ed aggiornato annualmente.



Ti chiedo di non mancare a questo evento storico che vuole simbolicamente unire le nostre comunità nel segno del nostro San Gerardo, Santo Patrono dell’intera Basilicata.



Il sindaco, Giovanni Setaro

