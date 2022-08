Sarà presentato in serata, ore 19:30, presso il Monastero di Santa Maria di Orsoleo il progetto “La leggenda del Drago dell’Orsoleo” con la presenza de fratelli Silvio e Giulio Giordano, artisti realizzatori di due opere digitali avente per tema appunto la leggenda del drago che rapiva le fanciulle e distruggeva i raccolti facendola da padrone e ucciso dal principe Egidio della Marra grazie all'intercessione della Madonna. Lberate cosi le popolazione del posto che nulla avevano potuto fare per liberarsene seguì l'edificazione del convento da parte del principe e dove ancora oggi, presso i licali del Museo scenografico, si conservano alcuni resti della feroce belva.

Una prima tappa, quella della presentazione delle opere, cui seguirà la realizzazione di

un videoarte a tema fantastico, come spiega il sindaco Salvatore La Grotta: "Il racconto del Drago è una operazione di promozione turistica/culturale che mira a far conoscere tramite immagini magiche ed oniriche la bellezza di un sito unico in Basilicata come il nostro Convento di Santa Maria di Orsoleo".

Il progetto è stato realizzato grazie ai fondi RIPOV provenienti dalle estrazioni petrolifere.

All'illustrazione delle opere seguirà la premiazione degli alunni e alunnne della classe Seconda G del locale lstituto Comprensivo i quali, con il Progetto "Il Mistero dell'Orsoleo e la leggenda del drago di Sant’Arcangelo”, presentato nel bando di concorso AICA "Educazione Digitale: la sfida digitale per la scuola del futuro" ‐ 2021/22, hanno ben figurato ben piazzandosi nella classifica finale.

Il tutto "Quale esempio di come investire risorse in cultura contribuisce alla promozione e alla crescita di un territorio",

sottolinea ancora il primo cittadino.



Paolo Sinisgalli