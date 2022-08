Le suggestive Terme di Latronico si preparano ad accogliere uno degli eventi musicali di questa estate più attesi in Basilicata: il concerto del maestro Nicola Piovani. L'appuntamento è per domani sera alle 19 . Si tratta dell'unica tappa lucana di Piovani che per l'occasione porterà in scena con la sua orchestra lo spettacolo “La musica è pericolosa”. Un racconto che ripercorre il percorso del grande maestro, vincitore del Premio Oscar per le musiche del film La vita è bella vincitore di quattro David di Donatello, che l’ha portato a fiancheggiare il lavoro di Federico Fellini, Marco Bellocchio, Mario Monicelli, Fabrizio André, Vincenzo Cerami, Nanni Moretti e Roberto Benigni, per citare solo alcuni dei personaggi con cui ha collaborato, anche di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. Durante il concerto la parola arriva dove la musica non può arrivare, ma, soprattutto, la musica la fa da padrona laddove la parola non sa e non può arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani. Sarà una serata oltre che di grande musica anche di beneficenza. Una percentuale sul biglietto d'ingresso del concerto sarà, infatti, devoluta alla Rotary foundation per attività benefiche, una raccolta promossa dal "Rotary Club di Senise Sinnia". Un'occasione in più per seguire l'evento. Sono garantiti posti a sedere per tutti e il biglietto, il cui costo è di 25 euro, può essere acquistato al botteghino delle Terme prima del concerto.