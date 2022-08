Continua la stagione del Festival dei Teatri di Pietra Theatrom Theatrum promossa dall'Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza, dai comuni di Grumento Nova, Aliano, Venosa, dal Mibact e dalla Regione Basilicata. Domani sera, infatti nel Parco Archeologico di Grumento Nova con inizio alle 21 avrà luogo il concerto dell'ensemble Shahrazad composta da Ferdinando Tornatore al violino, Martina Alonso, al violino, Alejandro Viana al violoncello, Raffaele Bertolini al clarinetto, Angela Trematore al pianoforte e Raffaele D'Angelo dl pianoforte. Il concerto dal titolo; "Mille e una notte" viene svolto da musicisti di fama che hanno ottenuto riconoscimenti e premi in concorsi nazionali e non, che una volta conclusi i loro studi hanno iniziato a calcare importanti sale da concerto non soltanto in Italia ma anche in Europa come ad esempio Belgio, Francia e Spagna. L'ensamble Shahrazad non è altro che il risultato della convergenza dei sei musicisti provenienti dall'Italia e dalla Spagna che si uniscono con il dichiarato intento di condividere musica in tutta Europa. Il programma presentato dai musicisti sara composto da Kachaturianm di Waltz sulle note di Masquerade per pianoforte a quattro mani, Trematore Profumi d'Oriente opera 5 per violino, clarinetto e pianoforte, e Korsakov Shahrazad opera 35 oer due violini, violoncello e clarinetto e pianoforte a quattro mani.