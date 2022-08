La musica classica sarà protagonista domani sera (18 agosto) a San Severino Lucano, dove è previsto un “Requiem di Mozart” con l’Orchestra Sinfonica ICO 131 della Basilicata

diretto dal maestro Pasquale Menchise.

L’evento, tassello del Festival Strozzi, sarà l’occasione per ricordare don Camillo Perrone, una delle figure più prestigiose vissute nel comune di San Severino Lucano di cui è stato parroco per metà del secolo scorso, tornato alla casa del padre lo scorso 24 novembre.

“Sacerdote encomiabile,dice il sindaco Franco Fiore, carico di fede profonda,ha seguito nel corso degli anni,in modo instancabile,la comunità di San Severino Lucano,sempre disponibile ad aiutare i bisognosi sotto tutti i profili:sostegni materiali ed aiuti psicologici ,grazie alla sua capacità di porsi in modo gentile e garbato nei confronti di tutti. Legato al suo territorio ha dato lustro allo stesso impegnandosi per la ristrutturazione ed adeguamento di chiese e santuari ed ha contribuito a valorizzare sempre più la festa della Madonna del Pollino.

Ma don Camillo non è stato solo un sacerdote eccellente, Don Camillo è stato uomo di grande cultura che ha scritto libri ,attraverso i quali, resterà nel tempo la storia di San Severino Lucano”.

Per questo concerto commemorativo si esibirà l’orchestra della regione Basilicata, istituita pochi mesi fa dalla giunta regionale e che prende il nome di ICO 131 perché tale è il numero dei paesi lucani, ai musicisti si aggiungerà il coro Euromediterraneo, che viene da Salerno, Direttore d"orchestra sarà Pasquale Menchise mentre direttore del coro Vincenzo Terrana.

L’appuntamento è in piazza Marconi alle 21.30