Si alza il sipario domani sera alle 21 nella sede del Convento di San Domenico che prende il posto della storica sede del Castello Pirro del Balzo che ha ospitato la kermesse teatrale negli ultimi anni con il Festival Teatri di Pietra Theatrom Theatrum che vede la Basilicata impegnata insieme a sei regioni come partner storici dell'evento, si tratta della Campania, Sicilia, Toscana, Lazio e Liguria. In questa edizione saranno tre i comuni impegnati, oltre a Venosa anche Aliano e Grumento Nova avranno l'onore di ospitare l'evento promosso dall'Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza che grazie alla cultura intende valorizzare le bellezze paesaggistiche della Basilicata con il dichiarato intento di dare vita a nuove forme di attrattori culturali nell'ambito della programmazione avviata da tempo dal direttore artistico Aurelio Gatti e dal presidente Mariano Paturzo. La rete dei Teatri di Pietra diventa occasione per offrire un'occasione per far vivere il paesaggio, lo spazio concreto tra artisti, musicisti e spettatori. Un vero e proprio revaival di passioni e intense emozioni vissute dal vivo. Si parte con lo spettacolo dedicato a Pierpaolo Pasolini diretto da Aurelio Gatti e prodotto da MDA. Si tratta di un percorso tra danza, teatro e musica tratto da Pilade, Affabulazione, la Rabbia, e la Divina Mimesia, che narra l'idea sempre feconda di un profondo mutamento sociale, finanziario e culturale attraverso la visione del poeta e intellettuale che ha vissuto immerso nelle contraddizioni il suo presente leggendo gli scenari futuri ma senza distogliere mai l'attenzione del passato tanto da affermare: "La più grande attenzione di ognuno di noi è verso il passato, perchè è l'unica cosa che conosciamo e amiamo veramente". Il programma proposto da Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza proseguirà con gli spettacoli Rossella di e con Egidia Bruno, Tango Senza Rossetto con Donatella Alamprese e Marco Giacomini, Amore e Psiche con il maestro Pino Lioy, con i concerti dell'Ensamble Sharazad e la musica dell'Europa, il concerto jazz del trio The Joung Stompers The. La rassegna si concluderà a Venosa dal 3 al 20 settembre con gli incontri itinerari curati dalla scrittrice Cinzia Giorgio con Giuseppe Melillo e Antonio Califano e piccoli concerti curati dalla pianista Maria Sarli.