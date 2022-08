Sarà la splendida cornice di largo San Lorenzo a Melfi ad ospitare, sabato 6 Agosto alle 19,00, la presentazione del libro “Tu ce l’hai Peter Pan?”- Appunti di viaggio in un tempo difficile - di Lisa Bernardini, giornalista della Stampa Estera in Italia, primo dei tre appuntamenti culturali organizzati dall’Associazione “Francesco Saverio Nitti” e patrocinati dal Comune di Melfi.

“Di solito la nostra offerta culturale – afferma Gianluca Tartaglia, direttore dell’Associazione Nitti-bypassa il periodo estivo per concretizzarsi nel restante arco dell’anno. Come è già capitato in passato quando si manifestano delle occasioni valide le cogliamo al volo, anche in pieno agosto, contribuendo in questo modo al cartellone degli eventi estivi programmati dall’Amministrazione comunale. Quest’estate abbiamo organizzato tre appuntamenti letterari durante i quali presenteremo altrettanti libri, diversi per genere tra di loro, ma credo capaci di soddisfare le aspettative e la curiosità delle persone che vorranno onorarci della loro presenza. Cominciamo il 6 agosto con ‘Tu ce l’hai Peter Pan” di Lisa Bernardini, per poi proseguire con il romanzo “La guerra di Nina” di Imma Vitelli il 28 agosto e terminare questo ciclo di incontri con il saggio storico “Scuola, Maestri e Società nella Basilicata liberale” di Michele Pinto il prossimo 10 settembre”.



L’evento di apertura si terrà, dunque, sabato 6 agosto con la presentazione del libro “Tu ce l’hai Peter Pan” di Lisa Bernardini.



“Si tratta di un libro –spiega Gianluca Tartaglia- che si lascia leggere con piacere e nel quale sono racchiusi diciassette dialoghi con altrettanti personaggi del mondo della cultura, delle scienza e dell’arte dove il filo conduttore è la figura di Peter Pan, il mito dell’infanzia, di fronte al quale gli intervistati si mettono a nudo anche con rivelazioni, a volte intime ,su loro stessi”.



Del libellum, edito da Pegasus Edition (2022) con prefazione di Filippo La Porta, ne parlerà oltre all’autrice, il giornalista della Testata giornalistica regionale della Rai Luigi Di Lauro.