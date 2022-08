Dove trovare il miglior gelato artigianale? A Pignola. Secondo la guida gelaterie d’Italia 2022, il gelato al cioccolato più buono d’Italia lo realizza il giovane Luigi Buonansegna. Di 24 vaschette, almeno 4 sono al cioccolato. L'ingrediente principe è il latte nobile, prodotto di alta qualità E poi la frutta e i prodotti del territorio come la fragola Candonga, l’albicocca cafona di Rotondella, lo zafferano made in Basilicata, la pera della Valle del Sinni e l’immancabile pistacchio di Stigliano. Il giovane gelatiere ci racconta come nasce la sua passione e dei progetti futuri