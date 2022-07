4/07/2022 - Al via la seconda edizione del contest “Oltre il ghetto”

Con una seconda edizione dedicata alle pratiche di economia etica, “Oltre il ghetto” torna a parlare di sfruttamento lavorativo delle persone migranti e di buone pratiche per il contrasto del caporalato in Basilicata, Calabria Campania, Puglia e Sicilia, quest...-->continua