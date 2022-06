Ancora grandi successi per gli amici a quattro zampe del rotondese Giovanni Di Sanzo, con Ariel, la sua lagotta romagnola, tornata dalla Sicilia con in tasca il titolo di giovane campione italiano, la cui proclamazione avverrà fra qualche settimana.

Figlia del campione italiano Fulmine (di Nadia Iannotta) e di Iris, lagotta proprio di Giovanni e che ben conosciamo, Ariel, che ha 11 mesi, condotta da Lucia Lampariello, nell’internazionale di Marsala in programma ieri ha chiuso prima eccellente, miglior giovane femmina e migliore di razza ed ha ottenuto il certificato per giovane campione italiano (Jcac); oggi, nel nazionale di Trapani, ha replicato terminando prima, migliore femmina e di razza e con il secondo certificato.

Proprio per effetto di questi ultimi due Jcac, Ariel si è laureata, in omologazione, giovane campione italiano.





Gianfranco Aurilio

