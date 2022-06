17/06/2022 - Torna a Matera ''LIBRI IN TERRAZZA'' dal 21 al 25 giugno

Torna a Matera "Libri in Terrazza", il Festival culturale promosso dal 21 al 25 giugno da Liberalia APS in collaborazione e sinergia con la casa editrice Altrimedia e con il supporto logistico della agenzia di comunicazione Diótima.

"Sulla Terrazza San Francesco, in piaz...-->continua