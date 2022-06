E’ in programma per il 4 giugno 2022 l’evento di premiazione del progetto “Basilicata City Tellers” che ha visto coinvolti 25 studenti dell’Istituto Tecnico Economico “A. Volta” di Policoro.

Gli studenti mostreranno gli output delle attività realizzate durante le attività formative del progetto, che è stato realizzato con fondi europei (DGR 611/2021 - PO BASILICATA FSE 2014/2020 - ASSE III - “Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022).



I ragazzi hanno creato prodotti scenici e digitali legati alle tecniche dello storytelling per il racconto territoriale. Durante la giornata saranno premiati i lavori più meritevoli, alla presenza di una commissione di giurati di alto profilo.



Per i laboratori si sono impegnati l’esperta di teatro Roberta Laguardia e l’esperto archeologo Luigi Vitelli.



Il Museo Nazionale della Siritide, che ospiterà l’evento finale, ha offerto disponibilità anche nel corso dell’attività formativa, in particolare nella persona del direttore del Museo di Policoro Savino Gallo e della direttrice del Polo Museale Anna Maria Mauro.



Il Dirigente Scolastico Antonio Gelsomino Frasca ha espresso soddisfazione per l’iniziativa che giunge a compimento per la fase didattica.