online "Mindfulness", il nuovo album di Cjay & Forty-Five nato da una loro idea, che consente alle sonorit lucane di diventare internazionali.

Cjay & Forty-Five - al secolo, rispettivamente: Dario Anastasio e Carlo De Tommaso - sono due giovani artisti e talenti originari di Viggianello, che, dopo mesi di lavoro e di studi stilistici, hanno cercato di creare un excursus dinamico e piacevole all'ascolto, ibridando variegate sonorit in chiave melodica e distensiva.

Il Mindfulness - ci spiega Forty-Five - fa riferimento a quei processi mentali che ci aiutano ad accettare noi stessi e ci che ci accade intorno e dentro. Lo scopo quindi raggiungere una piena consapevolezza, razionalizzando ed accettando la realt. Cos facendo, si potranno riscoprire la propria personalit ed i propri pensieri, in modo intenzionale ma distaccato da quelli negativi: che verranno visti per ci che sono, ossia prodotti della propria mente, ipotesi.

Finora, Cjay & Forty-Five avevano inciso solo singoli, per cui, sono al loro primo album ufficiale che contiene 7 pezzi: di questi, uno strumentale mentre gli altri sono cantati.

Lalbum un genere hip-hop/trap, ovvero musica distensiva e di ascolto - aggiunge il musicista viggianellese - e si avvale di diverse collaborazioni internazionali e non solo.

Hanno collaborato allalbum: Multisnz, rapper di Seattle; insieme con lartista finlandese, Perhon3n; lo svizzero Tropico e il fiorentino Brah.

L'album stato prodotto interamente in Basilicata, con lo scopo di promuovere ed avvalorare l'entroterra Lucano. ora disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming digitale.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it