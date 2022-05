Con lo stanziamento da parte della Regione Basilicata di 20 milioni di euro per la realizzazione dei progetti per la valorizzazione dei borghi e delle aree interne può partire il progetto "I Sentieri del Benessere", per la Linea A del PNRR “Piano Nazionale Borghi”, che vede coinvolto il comune di Rotonda, in qualità di capofila, insieme ai comuni di Nova Siri, San Severino, Chiaromonte e Latronico.

"Voglio ringraziare il presidente Bardi e l'Assessore Latronico per aver destinato 5 milioni di euro al nostro progetto - dichiara Rocco Bruno, Sindaco di Rotonda- che vedrà coinvolti molti partner e diversi attori territoriali. Con "I Sentieri del Benessere" vogliamo piantare il seme della rigenerazione urbana e sociale dei nostri territori, puntando su una nuova idea di turismo e di impresa che fa perno proprio sul benessere e sulla sostenibilità". "Nei prossimi giorni - conclude Bruno - convocherò un tavolo con gli altri comuni coinvolti per definirne meglio la messa a terra e stabilire una road map che porti all'esecuzione delle diverse strategie previste, da realizzare in sinergia con i vari partner coinvolti in fase di progettazione. Il nostro obiettivo, così come sostenuto dall'assessore Latronico, sarà utilizzare con efficacia le risorse disponibili per moltiplicarne l’impatto sul piano economico, sociale ed occupazionale".