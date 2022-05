Nel suggestivo Complesso Monumentale di San Bernardino a Lauria sabato 21 maggio alle ore 18.00 prendono vita le opere dell’artista Lidia Di Giorgio che con la serie Petrolio vuole accendere i riflettori sulla situazione ambientale in Basilicata.

E’ un vero e proprio viaggio artistico dove ogni opera è un atto di denuncia e invita l’opinione pubblica a riflettere su quello che sta succedendo nell’estrazione petrolifere lucane e di come l’indifferenza della società “graffi” l’anima della Terra.

Attraverso la tecnica della Fluid Art, il colore diventa il protagonista sulla tela, assume un aspetto tridimensionale, la materia liquida scivola nell’animo dell’osservatore ed induce ad una profonda riflessione sulla società odierna e sul suo futuro.

Con la serie Petrolio, Lidia Di Giorgio mostra sulla tela le due facce del petrolio: le tonalità accese evocano le molteplici possibilità economiche che questa risorsa possa fornire come i posti di lavoro, ma andando oltre l’apparenza possiamo scorgere le cromie che richiamano i liquami delle aziende petrolifere, la schiuma comparsa nell’invaso della diga del Pertusillo o la fiamma accesa dei pozzi petroliferi a Viggiano in un crescendo pittorico e materico che scaturisce nell’opera pop “Petroil Mask” dove i colori si addensano ed il led luminoso diventa protagonista…proprio a simboleggiare una luce, una presa di coscienza della società sulle tematiche ambientali.