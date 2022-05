In occasione del trentennale della Strage di Capaci e di Via D’Amelio, l’Unicef Basilicata, Presidente Angela Granata, su invito della Presidente della Corte d’Appello di Potenza, e con la collaborazione delle massime Istituzioni presenti sul territorio e dell’Associazione Nazionale Magistrati - Sezione di Potenza, ha organizzato la Marcia della Legalità contro le Mafie invitando le studentesse e gli studenti delle Scuole in indirizzo a riflettere su quei tragici fatti al fine di non dimenticare il sacrificio di chi ha perso la vita per liberare l’Italia dal ricatto criminale.



“Le studentesse e gli studenti che, oggi, siedono tra i banchi di scuola e dell’Università – ha dichiarato la Presidente Granata - non erano nati il 23 maggio del 1992, ma la partecipazione riscontrata negli anni e la profondità dei lavori realizzati dalle scuole, nonché la qualità dei percorsi di educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione, testimoniano quanto l'esempio di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, degli uomini e delle donne delle scorte e di tutte le vittime della criminalità organizzata sia vivo e attuale per le giovani generazioni.”.



La Marcia, partendo da un luogo simbolico della Legalità, la Caserma Lucania S. Maria, arriverà a un altro luogo simbolico, il Tribunale via N. Sauro, sarà accompagnata da “Canti e Suoni” degli studenti del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti ( C.P.I.A )di Potenza. L’appuntamento è per le ore 8.30 nel Piazzale antistante Caserma “Lucania” a Santa Maria, la marcia partirà dopo il saluto del Generale Raffaele Covetti, Comandante Legione Carabinieri Basilicata, e percorrerà Via Angilla Vecchia, Via Trieste, Viale dell’Unicef, Via Vaccaro, Via N. Sauro, dove avverrà l’incontro con il Sindaco Mario Guarente, alle ore 11 è previsto l’arrivo in Tribunale, dove la Presidente della Corte d’Appello, Rosa Patrizia Sinisi, con i Magistrati di Potenza e le Autorità, accoglieranno gli Studenti e le Studentesse.