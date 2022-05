Si aprirà giovedì 12 maggio a Matera la VIII edizione

del Festival Sabir, evento diffuso e spazio di riflessione sulle culture mediterranee nei

luoghi simbolo dell'Europa, che durerà sino al 14 maggio.

Il Festival, promosso da ARCI insieme a Caritas Italiana, ACLI e CGIL, con la

collaborazione di ASGI e Carta di Roma, con il patrocinio di Rai Per il Sociale e la

media partnership di Rai Radio 3 e dell’agenzia di stampa DIRE, e con il patrocinio

della Regione Basilicata, della provincia di Potenza, della provincia e del Comune di

Matera, sarà anche quest'anno un'occasione per affrontare le tematiche della solidarietà e

dei diritti umani, per riflettere su alternative possibili e pratiche innovative offrendosi

come spazio di riflessione, dialogo e testimonianza.

Associazioni, istituzioni pubbliche, reti e movimenti internazionali torneranno ad

incontrarsi a Sabir per programmare le iniziative e le campagne da promuovere

unitariamente, per determinare un'alternativa alla politica dei muri e alla cultura di morte,

per impedire al Mediterraneo di diventare sempre più un cimitero a cielo aperto, una

barriera contro la quale si infrangono i sogni e le speranze di centinaia di migliaia di

persone.

La formula del Festival è la stessa che negli anni ha portato grande coinvolgimento e ha

regalato momenti di scambio, di socialità internazionale e di approfondimento sulle

tematiche che ruotano intorno all’idea del Mediterraneo come spazio di pace, di

condivisione, sviluppo sostenibile, di diritti e giustizia sociale: incontri internazionali e

formazioni che si alterneranno ad attività culturali, eventi musicali, teatrali,

presentazione di libri e proiezioni cinematografiche.

La presenza di rappresentanti della società civile delle due rive del Mediterraneo e di reti

internazionali arricchirà con diversi punti di vista il confronto e farà emergere proposte

unitarie.