Il Parco Nazionale Gran Paradiso e il Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise festeggiano cento anni con tre giorni di convegni, sullo sviluppo sostenibile all'Auditorium Parco della Musica "Ennio Morricone" di Roma. L'appuntamento è stato aperto alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accolto da un lungo applauso dei sindaci presenti in sala. Il lavoro congiunto dei due parchi permetterà di rafforzare i legami e attività di pianificazione comuni. Questo è altro si sottolinea nel comunicato Ansa Abruzzo, come le dichiarazioni dei rappresentanti dei Parchi. "Abbiamo fortemente creduto che il Centenario dei due parchi dovesse essere un importante momento di riflessione sull'importanza della conservazione della natura visto il recente inserimento della tutela dell'ambiente nella Costituzione", spiega Giovanni Cannata presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. I due parchi svolgono "un'azione importante a favore della biodiversità e dello sviluppo sostenibile delle comunità che vivono al loro interno", ha aggiunto Italo Cerise, presidente del Parco nazionale Gran Paradiso. "Oggi abbiamo 24 parchi nazionali, 135 regionali, 32 aree marine protette e una rete di oltre 400 riserve naturali. Questo sistema copre il 10,5% della superficie a terra e l'8,5% al mare. Ma l'Europa chiede di più. Ci chiede almeno il 30% di territorio protetto sia a terra e che a mare", afferma Gianpiero Sammuri presidente di Federparchi. "I parchi sono laboratori di sostenibilità e circolarità anche in questa fase di transizione ecologica e cambiamento climatico in atto. Per questo confermo l'impegno dell'Italia nella tutela dell'ambiente e della biodiversità, una promessa per le future generazioni", ha poi detto Ilaria Fontana, sottosegretaria alla Transizione ecologica. Per festeggiare i 100 anni dall'istituzione dei Parchi nazionali, di Federparchi e delle riserve naturali l'Auditorium parco della musica sarà aperto al pubblico sabato e domenica. All’importante appuntamento non poteva mancare il Parco più grande d’Europa, quello del Pollino, rappresentato dal presidente Domenico Pappaterra, dal direttore generale Giuseppe Melfi, dalla sindaca di Chiaromonte, Valentina Viola, dal sindaco di San Paolo Albanese, Mosè Antonio Troiano e da altri rappresentanti di comuni lucani



Vincenzo Diego