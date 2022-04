Al cinema “Selene” di Rotonda ultimo dei tre giorni di programmazione di “Verso la notte”, film scritto e diretto dal regista viggianellese Vincenzo Lauria, in concorso al “David di Donatello”, che, dopo l’esordio nelle sale dello scorso dicembre è visibile per la prima volta in Basilicata.

Una storia affascinante, ambientata a Roma, che ha già convinto la critica ed ha come sfondo la vita di Anna - una donna senza fissa dimora, interpretata da una bravissima Paola Toscano - nella quale, tra varie vicissitudini, nasce l’amore autentico, ma pieno di contrasti, tra due giovani iraniani, Hesam e Maryam: lui, l’attore iraniano Alireza Garshasbi, e, lei, Dunè Medros, di madre iraniana.

I dialoghi tra i due giovani protagonisti sono sottotitolati poiché in lingua persiana, scelta in quanto molto intima e musicale.

Sono tanti i talenti lucani che hanno partecipato alla lavorazione del lungometraggio, dal finale sorprendente, presentato alla 66^ edizione del Taormina Film Fest e vincitore del Premio del pubblico di Mymovies.

La musica originale è di Giuseppe Bonafine, viggianellese come Vincenzo Libonati, che ha curato l’organizzatore assieme a Rosa de Santis Rubolino, originaria di Cersosimo. Prezioso il cameo della cantante rotondese Silvia D’Aquino e del musicista viggianellese Luigi Bonelli, che eseguono live “I piedi della passione”, brano firmato dallo stesso regista e dallo scrittore concittadino Francesco Rizzo.

Un’auto-produzione che nasce dal basso, di quelle moderne e lungimiranti, che si è avvalsa anche di un crowdfunding. L’ultima proiezione è prevista sul grande schermo rotondese per il tardo pomeriggio di oggi, alle ore 18.





Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it