Il 18 marzo, alle ore 21, al teatro Guerrieri di Matera andrà in scena il “Dino Paradiso show”.

Il popolare attore comico sarà sul palco con lo spettacolo “Ma io sono lucano”, un irresistibile monologo che è diventato “cult” grazie alle fortunate partecipazioni in famosissimi spettacoli televisivi come “Colorado Café” e “Tu si que vales”.





Lo spettacolo è promosso e organizzato dalla Fondazione Francesca Divella che, in concomitanza coi cinque anni dalla sua costituzione, torna a proporre eventi di intrattenimento con lo scopo di raccogliere fondi a sostegno della propria attività sul territorio.





Supporto economico e psicologico ai malati oncologici e alle famiglie; attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione; interazione costante con le altre realtà cittadine di volontariato per un approccio corale e condiviso verso situazioni di disagio diffuso, spesso anche con le parrocchie materane, aggravate dalla pandemia.





Il grande cuore dei tanti sostenitori della Fondazione intitolata a Francesca Divella, che quest’anno avrebbe compiuto 40 anni, ha permesso tutto questo e, ora, allargando prospettive e obiettivi, potrà contribuire alla creazione di una rete per l’assistenza domiciliare dei pazienti oncologici, per le cure palliative, cui si sta lavorando insieme ad altre associazioni locali.





È possibile acquistare i biglietti per la serata presso il botteghino del teatro Guerrieri di Matera, in piazza Vittorio Veneto 23, ogni giorno dalle ore 18 alle ore 21, al costo di 20€ (+1€ di diritti di prevendita); oppure online, attraverso il portale WebTic, cliccando su questo link, allo stesso prezzo (+1,50€ di diritti di prevendita).





Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la:



Fondazione Francesca Divella al numero 3282424000, all’indirizzo mail fondivella@gmail.com o con un messaggio sulla pagina www.facebook.com/fondivella.