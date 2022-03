Si chiama CyberChallenge.IT ed è un programma di formazione per i giovani talenti tra i 16 e i 24 anni, la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica. Per partecipare non servono esperti di programmazione ma grande passione, impegno e curiosità nelle discipline scientifico-tecnologiche (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Servono anche capacità logiche, di problem solving, di comunicazione e, soprattutto, tanta voglia di imparare. Anche un’alunna dell’istituto di istruzione superiore ‘’Carlo Levi’’ di Sant’Arcangelo è stata selezionata. Si tratta della senisese Simona Spagnuolo , della classe 4 A del Liceo Scienze applicate, che è stata selezionata alla CyberChallenge.IT, progetto di valorizzazione delle eccellenze e riconosciuto dal MIUR.

L'obiettivo per l'edizione 2022 è di coinvolgere almeno 5.000 tra i migliori studenti in Italia e di incoraggiarli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersecurity, mettendo così a disposizione del sistema paese le loro capacità.

In totale, gli studenti che hanno superato la selezione sono stati 700.