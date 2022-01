Quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente finita e le privazioni, il distanziamento e anche i momenti più brutti vivranno solo nei ricordi, saranno tanti i modi per far capire, a chi questi mesi non li avrà vissuti, quello che è accaduto. Ma non saranno soltanto le inchieste giornalistiche e gli archivi relativi alle tante dichiarazioni dei virologi o ai decreti del Governo a raccontarlo fra qualche anno. Sarà anche la spontaneità e la semplicità dei più piccoli. E da oggi in Basilicata esiste un prezioso ''contenitore'' di questi pensieri e riflessioni, un progetto editoriale che sarà possibile avere con una offerta libera e il ricavato poi sarà devoluto in beneficenza. Si chiama ''Pande...via'' ed è uno spaccato di disegni e parole frutto della collaborazione con i bambini di diverse parti di Italia e non solo, nato da un progetto di Maria Marino, con la collaborazione di Rosanna Guglielmelli, Marianna Totaro, Lina Celano e Anna Giovanna Pepe.

''Le giornate di isolamento a causa della pandemia sono state per tutti un vero banco di prova.

Costringendoci a imparare a trattenerci a dialogare ad abbracciarci... A bastarci.

È stato arduo ma anche un vero esercizio di rafforzamento, quando la solitudine ci ha in qualche modo obbligati a cercare il nostro intimo senza la mediazione altrui.

Ma come hanno vissuto tutto questo i bambini?

Abbiamo pensato di raccogliere i loro pensieri e i loro disegni per lasciare un segno tangibile di questo particolare momento storico.

Una delle immagini più toccanti è senz'altro quella raffigurante la scuola chiusa con un lucchetto o anche quella del parco con il divieto assoluto di usare i giochi...

Questo progetto è rivolto ai più piccoli con l'intento di elaborare un contenitore di emozioni e di impressioni che solo loro avrebbero potuto immortalare in una maniera unica e originale.

Questo libro ci consentirà di fare un viaggio a bordo della loro immaginazione al fine di renderli nuovamente protagonisti attivi.

I lavori inviatici tramite i genitori o gli insegnanti di classe, hanno davvero dell' incredibile, certo ce lo aspettavamo... ma i bambini riescono comunque sempre a stupirci.

Inclusione e partecipazione non si fermano a causa del virus, dei divieti e delle restrizioni.

Questo progetto li ha riempiti di rinnovato entusiasmo, provati dall' uso spropositato della tecnologia che, se da un lato ha rappresentato un salvagente, un comodo strumento emergenziale per la continuità didattica, dall' altro ha inevitabilente ridimensionato l'interazione con i pari.

Questa raccolta è un modo per farsi prossimi in un momento che ci vuole distanti.

Frutto della collaborazione con i bambini di diverse parti di Italia e non solo''.



