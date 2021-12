L’Ente Parco della Murgia Materana presenta il progetto “Case Ospitanti”, giunto alla 7^ edizione. L’evento del 2021 sarà trasmesso nuovamente in modalità virtuale, tramite la collaborazione con Trm Network che, nella giornata di giovedi 30 dicembre, a partire dalle ore 20.30, consentirà ai cittadini e ai curiosi di entrare in ben 11 abitazioni individuate ed ascoltare i racconti dei relativi donatori di case, al fine di riscoprire storia, usi, costumi e tradizioni materane.



Tra le abitazioni, per la prima volta, saranno inserite anche due abitazioni del Comune di Montescaglioso. Ogni tappa sarà impreziosita da un intervento, da parte di determinati esperti, sul patrimonio architettonico e storico del Parco.

Durante la serata ci sarà un collegamento speciale con Aliano e Saluzzo (Cuneo), realtà gemellata da 4 anni con il Parco: entrambi i comuni sono candidati a divenire capitale italiana della cultura 2024.



Numerosi gli artisti coinvolti nei salotti delle case che si esibiranno con brevi performance tra libri, mobili antichi, divani e pareti affrescate. Parteciperanno, infatti, Briganti Montesi, Duo Squillante Racioppi, Gaze Of Lisa, Gianfranco Menzella, Giuditta, Loredana Paolicelli, Lou Dalfin, Mani in Pasta, Migrazioni Sonore, Presidio del Libro Matera, Rossella Palagano.

Confermato anche il coinvolgimento dello chef. Francesco Abbondanza, il quale abbinerà all’architettura esterna ed interna dei Sassi delle ricette tipiche della cultura enogastronomica lucana.



Il Presidente dell’Ente Parco, Michele Lamacchia, afferma: “Case Ospitanti è un appuntamento che si ripete ogni 30 dicembre con l’intento di evidenziare il connubio speciale esistente tra ambiente murgiano e antichi rioni, presentandolo ad un pubblico trasversale. Da anni, oramai, proponiamo questa attività che permette la possibilità di visitare ambienti ricchi di storia, di aneddoti e di vita vissuta. Quest’anno ci sarà un collegamento speciale con Saluzzo e Aliano e, per la prima volta, inseriamo anche due abitazioni di Montescaglioso”.



PALINSESTO

“Case ospitanti” è un progetto di Luigi Esposito che sarà trasmesso il 30 dicembre alle ore 20.30 su TRM h24, canale 16 del digitale terrestre in Basilicata e Puglia, canale 519 Sky, live streaming su www.trmtv.it e app trmtv per dispositivi mobili.

La trasmissione sarà contemporaneamente trasmessa sul canale youtube di TRM h24 e sulle pagine facebook dell’Ente Parco della Murgia Materana e TRM network.