L’Associazione Culturale Vulcanica apre la sua programmazione invernale con il progetto musicale di comunità “Vulcanica Sound&Family” messo in campo con la collaborazione della Scuola di Musica Orsomando e l’Archeo Club del Vulture. Il primo appuntamento, inserito nel cartellone natalizio del Comune di Rionero in Vulture, vedrà protagonista il coro gospel lucano “Voices’ Power - La Potenza delle voci” che si esibirà mercoledì 29 dicembre alle 19:00 nella Chiesa di San Marco Evangelista (Chiesa Madre) a Rionero in Vulture (PZ).

Unico coro gospel presente in Basilicata, “Voices’ Power” è composto da 21 coristi professionisti nella sua formazione completa, guidati dalla Direttrice Giusi Telesca, Vocal Coach con oltre 10 anni di esperienza alle spalle in questo settore. Il coro ha collaborato con l’artista di fama internazionale Cheryl Porter, nel suo tour che ha fatto tappa a Potenza nel 2016, partecipando inoltre alla rassegna internazionale di cori Gospel “Rinascinchorus” edizione 2020.

Lo spettacolo sarà un viaggio musicale attraverso le sonorità “nere” del Gospel e non solo: dagli spirituals tradizionali lenti con un messaggio profondo, ai brani di compositori dello scenario del gospel contemporaneo con esecuzioni ritmate, dinamiche e coinvolgenti, arricchite da una forte gestualità del corpo e vere e proprie coreografie che accompagnano il canto; dai grandi successi pop internazionali alle colonne sonore dei musical più conosciuti, con una sezione finale tutta dedicata al Natale. Una serata per far accostare il pubblico ad un genere musicale in grado di coinvolgere ed emozionare con il suo entusiasmo e la sua sonorità travolgente.

L’accesso al concerto è gratuito e libero, con Green pass e mascherina.