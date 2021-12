Il Maestro Pasquale Menchise riceverà il Premio “Lucani insigni” nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a Potenza giovedì 23 dicembre, alle ore 11, nella sala B del palazzo del Consiglio regionale.



Il prestigioso riconoscimento è conferito annualmente dal Consiglio regionale della Basilicata a personalità lucane e straniere, residenti in Italia o all’estero, che si sono distinte per particolari meriti raggiunti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario e impegnate nella diffusione e nella conoscenza dell’identità lucana.



«Sono onorato e orgoglioso – dichiara il Maestro Pasquale Menchise - di ricevere questo importante riconoscimento che mi pone tra i figli più illustri di questa amatissima terra, tra quanti riescono con il loro impegno quotidiano a illuminare la nostra Basilicata di una luce di respiro ampio e internazionale operando con dedizione, ai massimi livelli, ciascuno nel suo ambito di competenza dall’arte e della cultura, delle scienze e del sociale. Il mio più sincero ringraziamento va alla Commissione giudicatrice, incaricata di individuare i profili dei vincitori, a partire dal presidente del Consiglio regionale e della Commissione regionale dei Lucani nel mondo, Carmine Cicala, e da tutti i componenti tra cui Aurelia Sole, già rettrice dell’Università degli Studi della Basilicata. Ricevo questo premio come un graditissimo attestato di stima per quanto fatto sin qui, ma anche come un ulteriore stimolo e incoraggiamento a continuare – conclude il M° Menchise - ad andare ancora avanti così, con la stessa immancabile passione, ambiziosa determinazione ed energica solerzia».