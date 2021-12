Secondo appuntamento de “ I Lunedì di Pitagora” che ospiterà il 17 Dicembre, presso l’aula Magna dell’I.I.S Pitagora, l’attrice, scrittrice Gaia Bermani Amaral, che presenterà il suo romanzo d’esordio, Manuzzelle.

Un thriller storico, quello di Amaral che racconta uno spaccato della Sicilia alla fine della seconda guerra mondiale avvolto in un’atmosfera mistica tra segreti e misteri.

L’amicizia, la solidarietà tra donne, la difficoltà di vivere in una società arcaica, questi alcuni temi che si affronteranno durante l’evento e metteranno in evidenza come la forza delle donne e il legame di amicizia perduri nel tempo.

L’Amaral in questo thriller tutto al femminile mette in evidenza anche il forte legame con i suoi affetti familiari, infatti la storia nasce grazie al racconto di sua suocera, madre del regista Rocco Ricciardulli, su alcune leggende lucane.

Un appuntamento importante che il Pitagora ha riservato ai ragazzi del triennio, ma che sarà aperto anche all’esterno grazie al collegamento facebook sulla pagina social dell’Istituto.

Riuscirà Ada a scoprire cosa realmente è successo alla sua amica d’infanzia Elda?

Lo scopriremo conversando con l’autrice insieme alla Dirigente scolastica, la professoressa Maria Carmela STIGLIANO, la professoressa Ketty Monzo e i ragazzi del Pitagora di Policoro.