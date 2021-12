Tutto pronto per la Festa del Cinema / Ragazz* che si terrà ogni mese fino a luglio 2022.

Il primo appuntamento è previsto, in presenza, sabato 18 dicembre 2021.

La Festa è una straordinaria opportunità per conoscere il Cinema e viverne la sua Magia!

Grazie ad un percorso di attività ludiche e laboratoriali sarà possibile conoscere e apprendere i mestieri

della settima arte grazie ad un programma variegato che vedrà coinvolto un team di professionisti, artisti e

ospiti di eccezione in presenza e on line (es. Carlo Verdone, Paola Cortellesi, ecc..). Sarà un’esperienza

aggregativa dove acquisire nuove skills in un contesto accogliente e informale tipico del CineParco TILT.

Ogni mese, le feste affronteranno uno specifico step della filiera del Cinema, con laboratori di scrittura, di

regia, di fotografia, di animazione cinematografica, di montaggio e di Virtual Reality.

Una Festa dove i giovani potranno fare nuove conoscenze, condividere passioni, scoprire i propri talenti in

un ambiente stimolante. Abbiamo pensato anche ad un menù gastronomico a tema “Spaghetti Western” e

ad attività collaterali come mostre, fumetti, street soccer, tennis da tavolo, ecc.

L’invito è rivolto a giovani tra i 13 e i 19 anni.

Ente organizzatore Allelammie / Lucania Film Festival - Matera Film School in media partnership con Rai

Cultura e Rai Scuola.

Ne vedremo delle belle!

------------

per info e adesioni

https://bit.ly/3dnOhHC

------------

PROGRAMMA 18 dicembre 2021

h 17:00 / Apertura

h 17:30 / Cine Talk - Basilicata Terra di Cinema

h 18:30 / Cine Lab - Come nasce un Film?

h 19:30 / Cine Tour - Mostra interattiva del Precinema

h 20:00 / Cine Proiezioni

- Special Guest Carlo Verdone (on line) + Corto Visioni de “Le Mosche” di Edgardo Pistone

h 21:00 / Cine Food - Spaghetti Western + Hamburger & Chips

h 21:30 / Cine Music

h 22:30 / Chiusura