La Giornata internazionale delle persone con disabilità è indetta dalle Nazioni Unite dal 1992 e mira ad aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone con disabilità.



Il tema scelto dalle Nazioni Unite per la Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebrerà 3 dicembre, è “Trasformazione verso una società sostenibile e coinvolgente per tutti”.



L’amministrazione comunale di Rionero organizza questa giornata dedicata al tema in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro; della stessa saranno presenti:



da Taranto, il Vice Presidente ANMIL Nazionale Emidio De Andri;

da Potenza, il Presidente Territoriale ANMIL Potenza Giuseppe Diovisalvi;

dalla Provincia di Potenza, Testimonial ANMIL Andrea Pavale;

dalle Marche, il Presidente ANMIL Marche Testimonial Formatore, Marcello Luciani; il Vice Presidente ANMIL Marche Testimonial Formatore, Andrea Lanari; la Testimonial Formatrice Stefania Benedetti; la Testimonial Formatrice Claudia Cutrignelli.



PROGRAMMA DELLA GIORNATA.



PALAZZETTO DELLO SPORT RIONERO IN VULTURE:

9.30 “Le emozioni attraverso l’arte”, esposizione mostra d’arte Centro Diurno per disabili di Rionero in Vulture;





10.00 saluti istituzionali Rosanna Mecca, assessore allo Sport del Comune di Rionero;





10.15, “QUANDO UN INFORTUNIO DIVENTA UN’OPPURTINITA’”, racconti dei testimonial ANMIL sugli infortuni sul lavoro;





11.00, esibizione tennis su carrozzina di Laurenza-Libutti;





11.30 dimostrazione di Lancio del Peso. Nicky Russo porta la sua esperienza a Tokyo 2021.

Ingresso solo con Green Pass