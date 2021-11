Il 25 e 26 Novembre a Matera, nel Campus dell’Università della Basilicata, si terranno gli eventi di lancio del progetto THEMATIC, finanziato dal Programma Europeo Interreg ADRION. Il progetto vede la cooperazione di 10 enti e organizzazioni della macro regione Adriatico Ionica, di sei Paesi europei (Italia, Grecia, Albania, Serbia, Croazia, Slovenia), intorno all’Università della Basilicata, che ha il ruolo di lead partner. Il tema del progetto è la generazione di innovazioni di prodotto e di processo per lo sviluppo del turismo culturale sostenibile. Nel corso della prima giornata i partner presenteranno al pubblico i loro progetti pilota, che includono, tra gli altri, la guida Basilicata Free To Move, sviluppata dall’APT Basilicata, la guida GATHER, guida per il turismo accessibile nei patrimoni culturali, sviluppata in collaborazione con la cattedra UNESCO dell’Università della Basilicata, il progetto “Camera Action” piattaforma per l’attrazione di produzioni cinematografiche sviluppata dalla agenzia per lo sviluppo imprenditoriale della Grecia. Con i progetti pilota THEMATIC saranno presentati altri progetti lucani sullo stesso tema, per promuovere lo scambio e le sinergie con gli attori locali. Il 26 novembre, dalle ore 15, si terrà la conferenza internazionale THEMATIC, sul tema della ripresa del turismo culturale dopo la pandemia. Insieme ai partner del progetto, studiosi, esperti, rappresentanti degli imprenditori, “discuteranno e scambieranno idee – ha detto il coordinatore del Progetto, Biagio Perretti - su come possiamo e dobbiamo immaginare un turismo culturale nuovo, sostenibile sul piano sociale, economico, ambientale. La lunga pandemia, e la prospettiva di un lento e graduale adattamento, hanno reso necessario un aggiustamento strutturale, non solo la ricostruzione del sistema ritornando alla vecchia normalità. L’Università della Basilicata, con il progetto THEMATIC, ha l’ambizione di offrire un tavolo di discussione aperto ad una rete di partners internazionali”.