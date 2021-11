23/11/2021 - Legambiente ammessa come parte civile nel processo sugli sversamenti di petrolio

La Legambiente Basilicata e la Legambiente Nazionale sono state ammesse come parti civili nel processo in corso a Potenza sugli sversamenti al Centro Olio ENI di Viggiano. Il Giudice dell'Udienza Preliminare ha deliberato tale ammissione in virtù della specificità degli inte...-->continua