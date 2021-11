19/11/2021 - Poste Italiane consegna il vaccino Moderna alle strutture sanitarie lucane

Il prossimo 22 novembre, Poste Italiane, tramite il suo corriere espresso Sda, scortato da militari dell'Esercito Italiano distribuirà in Basilicata 17.900 dosi di vaccino “Moderna”, 12.000 per Potenza e provincia e 5.900 per Matera e zone limitrofe.

L’azienda, che già...-->continua