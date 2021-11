Martedì 23 novembre 2021, a Potenza, alle ore 11, nell’Aula Magna dell’Unibas (Rione Francioso), si svolgerà l’incontro seminariale dal titolo “L’Università degli studi della Basilicata dal percorso istitutivo al suo sviluppo”, organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e dal Consiglio degli studenti. Al centro dell’incontro saranno i tratti caratterizzanti del profilo storico dell’Ateneo lucano, delineati nel volume del professore di Storia moderna Antonio Lerra “L’Università degli studi della Basilicata. Per un profilo storico” (Bup, Basilicata University Press, Collana Mondi Mediterranei). Parteciperanno, accanto all’autore, il Rettore, Ignazio Mancini, i docenti dell’Unibas Francesco Panarelli (Direttore del Dipartimento di Scienze Umane), Fulvio Delle Donne (Direttore della Biblioteca di Ateneo e Coordinatore Bup), Aldo Corcella (Direttore del Dipartimento delle Culture europee e del Mediterraneo) e il presidente del Consiglio degli studenti, Davide Di Bono. Il 23 novembre è una data “chiave” per l’Unibas: al tragico terremoto del 1980 (che alle ore 19.34 colpì l'Irpinia e la Basilicata, con una magnitudo di 6.9, causando 2.914 morti e 8.800 feriti) fece seguito un fondamentale intervento dello Stato per il processo di ricostruzione e di sviluppo delle aree colpite dal sisma. La legge 219 del 1981, con l’articolo 39, concretizzò infatti l’istituzione dell’Università degli studi della Basilicata “Con effetto dall’anno accademico 1982-1983”, a partire dalle Facoltà di Agraria, Ingegneria, Scienze, Lettere e con nove corsi di laurea, tra cui alcune significative novità nell’allora scenario dell’offerta formativa, quali i corsi di laurea in Ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in Ingegneria idraulica. Un Ateneo, dunque, anche per un attivo concorso alla ricostruzione e allo sviluppo, come si evidenziò nel corso dell’inaugurazione del primo anno accademico, il 23 novembre del 1983, con relazione del primo Rettore, Cosimo Damiano Fonseca, in presenza del Presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. “Il prossimo anno – ha detto il Rettore Mancini – ricorrerà il quarantennale del nostro Ateneo. Ripercorrere le tappe storiche dell’Ateneo significa non solo ricordare, ma anche preservare per la comunità accademica, per quella lucana e per i nostri studenti di oggi, lo spirito fondativo e di rinascita di un territorio dopo il devastante sisma del 1980”. Con questo volume, “non casualmente dedicato a studenti e studentesse di ieri, di oggi e di domani - ha evidenziato il prof. Lerra - si è inteso delineare il profilo storico del nostro Ateneo nei tratti caratterizzanti l’alveo istitutivo e il suo progressivo percorso di crescita e di sviluppo. L’auspicio è che rispetto e intorno all’Università della Basilicata possa, ora, rideterminarsi un generale contesto di positiva riattenzione, istituzionale e non, così come nella fase propedeutica alla sua istituzione e al decollo delle attività scientifiche e didattiche, anche al fine di suoi ulteriori, possibili, sviluppi”. Dalle 220 pagine del volume, in cinque capitoli, per ognuno dei quali alla parte discorsiva si accompagna una mirata appendice documentaria, emergono i tratti identitari dell’Università della Basilicata, dal primo progetto di legge, che fu presentato in Senato nel 1969, alla concretizzazione della sua istituzione, nell’ambito della legge 219, all’avvio e allo sviluppo delle sue attività scientifiche e didattiche, a ruoli e funzioni esercitati a livello di interrelazioni istituzionali e sul territorio, oltre che nel quadro del sistema universitario italiano e internazionale.