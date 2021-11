Un importante e autorevole riconoscimento è giunto dal Vicariato Vaticano Basilica di San Pietro per l’evento del 20 novembre p.v. che la Regione Basilicata e il MIUR Ufficio Scolastico Regionale stanno organizzando con tutte le scuole di ogni ordine e grado per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza puntando sul ‘Manifesto per un Mondo Migliore’ per promuovere la diffusione di stili di vita più sani e armoniosi attraverso la valorizzazione del Patrimonio Culturale e dell’Arte per fare della Vita stessa la più grande Opera d’Arte.

Nella nota della Segreteria del Cardinale Vicario del Papa, trasmessa all’arch. Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale dell’evento, si legge: “Il Cardinale Mauro Gambetti ringrazia sentitamente per la bellissima iniziativa della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che avrà luogo a Potenza il prossimo 20 novembre e desidera esprimere a lei e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione il suo vivo apprezzamento. Purtroppo, a motivo dei numerosi impegni dovuti al recente incarico in Vaticano, è impossibile per lui, almeno per il momento, partecipare ad ulteriori iniziative. Confidando nella sua comprensione, Sua Eminenza auspica vivamente che il progetto possa realizzarsi secondo le vostre aspettative e assicura a lei, ai suoi collaboratori e a tutta la comunità partecipante il suo speciale ricordo nella preghiera e il suo saluto benedicente.”

L’evento che avrà come ospite d’onore il Gen. Paolo Francesco Figliuolo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 rientra nell’Accordo di Programma ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ che, ispirato al Programma regionale ‘VVV: Vivi una Vita che Vale’, è stato sottoscritto da oltre 40 partner istituzionali, tra i quali MIUR USR Basilicata, Regione Basilicata, UNICEF Comitato Italia, Garante Regionale per l’Infanzia e per l’adolescenza, Consigliere di Parità Nazionale e Regionale, Società Italiana Pediatria, Università Campus Biomedico Roma, MIBACT, UNIBAS, Ospedale S. Carlo Potenza, RAI Basilicata, Ordine Giornalisti Basilicata.

“Siamo certi – ha dichiarato Cappelli - che, come già avvenuto in precedenza per altri eventi, anche questa volta il saluto benedicente di fra Mauro sortirà un benefico effetto in tutti quelli che parteciperanno all’iniziativa e per questo lo ringraziamo a nome dei lucani che ancora conservano un ricordo indelebile del suo viaggio in Basilicata in occasione della ‘Fiaccolata più grande del mondo’ che organizzai nel 2014 con il Sacro Convento di Assisi, la Conferenza Episcopale Basilicata e le Associazioni dei Lucani nel Mondo. È importante ricordare che fra Mauro Gambetti, di recente, è stato nominato da papa Francesco: Cardinale, Arciprete della Basilica di San Pietro, Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro, e che, da Custode Generale del Sacro Convento di Assisi, ha firmato con la Conferenza Episcopale e la Regione Basilicata anche il protocollo d’Intesa sul nostro Programma regionale ‘VVV: Vivi una Vita che Vale’ (in cui rientra il Manifesto per un Mondo Migliore) posto sotto l’ala protettrice di San Francesco.”