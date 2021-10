Un concerto per le giovani band, un concerto per i giovani, un concerto per tutti. Il 22 ottobre alle ore 19,00 si terrà a Matera, a Palazzo Malvinni Malvezzi, la performance musicale del gruppo potentino Drop’s Gems, “madrina” di una call rivolta alle band del materano. Il progetto firmato Sinergie Lucane, associazione regionale impegnata nel sociale e con un curriculum ricco di iniziative sin dalla sua fondazione, patrocinato dalla Provincia di Matera grazie all’impegno del Presidente Piero Marrese e sostenuto da Meritocrazia Italia Basilicata guidata da Gerardo Mauriello, si apre alle band composte da giovani musicisti invitandole a candidarsi per gli eventi musicali in programmazione che saranno organizzati in tutto il territorio del materano. “Il proliferare di numerose le piccole band di musicisti non professionisti che offrono la propria creatività a garage, soffitte e piccoli locali privati, limitati alla rappresentazione delle proprie esibizioni nell’ambito di una filiera così corta da negare anche la propria esistenza o relegarla ad una piccola cerchia di appassionati, ha spinto Sinergie a rivolgere la propria attenzione verso un fenomeno, probabilmente sottovalutato, ma largamente diffuso in tutta la regione”, riferisce Paola Faggiano, Presidente dell’associazione, intenzionata con questa iniziativa a “ valorizzare le capacità e le competenze di ognuno, di modo che tutti possa avere un proprio palcoscenico in cui sperimentarsi e, laddove possibile, raggiungere anche traguardi inaspettati. Si tratta di un “sommerso” che come molti ambiti di questa regione, se opportunamente gratificato e canalizzato, lascerebbe stupiti alla stregua di altrettanti aspetti di questo territorio che non si immagina siano a disposizione di chi vive e di chi arriva per visitarlo”.L’iniziativa, presentata a Potenza lo scorso 29 luglio, replica a Matera con la presentazione del bando di candidatura durante l’esibizione dei Drop’s Gems, al quale potranno rispondere i gruppi musicali con i requisiti richiesti. Accolto con favore dal Presidente della Provincia di Matera, sensibile alle iniziative destinate soprattutto ai giovani del territorio, il progetto presenta anche una ulteriore opportunità: bandire una borsa di studio per un giovane o una giovane musicista, di talento, iscritto/a presso un Liceo Musicale materano o presso il Conservatorio della città dei Sassi da utilizzare per un corso di perfezionamento o specializzazione nella propria materia di studio musicale. Il premio, finanziato interamente dalla Provincia di Matera, sarà assegnato dopo una selezione attenta tra una rosa di nomi indicata dai direttori e dirigenti scolastici. Vicina a Sinergie Lucane, Meritocrazia Italia Basilicata ha voluto sostenere questo percorso credendo fermamente nelle opportunità che possono scaturire per i giovani materani e nel valore meritocratico che guida l’organizzazione sia a livello nazionale che regionale. Insieme si può e allora…musica!