Il GAL START2020 Matera Orientale – Metapontino dal 20 al 21 ottobre ospiterà il 3° Project Meeting per l’attuazione del progetto “Culttrips 2.0” Misura 19.3 PSR Basilicata 14/20, cooperazione transnazionale tra 6 nazioni per lo sviluppo e la promozione di un network del turismo lento europeo, progettato nella parte locale dal direttore Giuseppe Lalinga. All’incontro, che alterna seminari tecnici e visite territoriali ad alcuni dei prodotti slow trips parteciperanno diciotto partner provenienti da diverse aree rurali europee: Svezia, Lituania, Lussemburgo, Austria, Germania, Italia, pronte a nuove dinamiche di cambiamento.

La tendenza verso un turismo partecipativo può essere considerata una forma di turismo sostenibile. Si tratta della scoperta e dell’esperienza della cultura locale quotidiana. In questa progettazione transnazionale l’attenzione si concentra sulla creazione congiunta di innovazioni turistiche come previsto in uno dei quattro progetti attivati dal GAL START2020. In questa logica, infatti, i visitatori tendono a comportarsi come osservatori partecipanti, che assistono alla vita quotidiana della popolazione locale.

Il progetto “CULTTRIPS 2.0” punta al raggiungimento degli obiettivi previsti in tutte le SSL (strategie sviluppo locale) interessate, incoraggiando la diffusione di una fruizione “lenta” e sostenibile nelle aree LEADER coinvolte e promuovendo l’autenticità dei luoghi e delle relazioni umane, come ha dichiarato il presidente del GAL START2020 Leonardo Braico.

“Culttrips 2.0” si inserisce proprio in questo perimetro strategico e punta a sostenere la competitività degli operatori locali attraverso la creazione e la diffusione di nuovi prodotti turistici che coinvolgano gli stakeholders locali: le aziende agricole, le imprese artigiane, i mediatori culturali e gli artisti creativi. La diversificazione diventa una leva per lo sviluppo del business, in particolare delle piccole aziende a conduzione familiare, disposte ad affrontare la sfida del cambiamento e dell’innovazione grazie alla cooperazione tra Gal europei.