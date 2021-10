Il 16 e 17 ottobre il FAI Fondo Ambiente Italiano, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Vincenzo Marinelli e il patrocinio del Parco Nazionale Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese e del Comune di San Martino d'Agri ci accompagnerà alla scoperta di angoli nascosti del Borgo medievale di San Martino d'Agri.

Il visitatore potrà ammirare opere d'arte inserite in contesti architettonici e paesaggistici che immergono il visitatore in un'atmosfera in cui contenuto e contenitore si fondono. Arte sacra e paesaggi orientalisti, tele e sculture lignee, affreschi e polittici, sono solo alcune delle espressioni artistiche ammirabili durante la visita.

Il Centro Storico di San Martino d'Agri, borgo medievale alle porte del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, è uno scrigno di opere d'arte, custodite in un dedalo di vicoli, larghi e scale che salgono verso il Palazzo Baronale e il sagrato della Chiesa di San Lorenzo. Palazzi, chiese e cappelle animano e arricchiscono un contesto architettonico di case basse e irregolari.

I beni interessati dal percorso di visita all'interno del borgo di San Martino d'Agri abbracciano diversi secoli, a partire dal cinquecentesco Convento dei Frati Minori Osservanti, fino agli ottocenteschi Chiesa Madre Maria SS della Rupe, Cappella Madonna delle Grazie e al Palazzo Romano, ora sede dell'Associazione Culturale Vincenzo Marinelli.

Le opere contenute all'interno delle chiese e dei palazzi oggetto del percorso di visita abbracciano, anch'esse, orizzonti temporali differenti. Dai pannelli del polittico del Maestro di San Martino, custoditi nel Convento dei Frati Minori Osservanti, tra le migliori espressioni del rinascimento lucano, già protagonisti alla mostra di Matera 2019 "Rinascimento visto da Sud", alle opere del pittore orientalista, tra i massimi esponenti della scuola napoletana dell'ottocento, Vincenzo Marinelli.

Ad accompagnare i visitatori, alla scoperta delle meraviglie artistiche del borgo saranno i giovani Ciceroni delle Scuole elementari e Media Statale di San Martino d'Agri e del Liceo Scientifico Carlo Levi di Sant'Arcangelo.

Prosegue l'impegno dell'Amministrazione Comunale di San Martino d'Agri e delle associazioni presenti sul territorio per valorizzare l'importante patrimonio artistico e culturale del borgo lucano, affinché diventi volano di sviluppo per tutta la comunità.