E' stata riconfermata Irene Lacidogna coordinatrice della Consulta giovani Avis di Basilicata. La rielezione è avvenuta a Potenza, nel corso dell'incontro dei componenti dell'organismo. Irene, 29 anni, è socia dell’Avis comunale di Satriano di Lucania. Nel corso della riunione è stata designata quella che sarà la delegazione in seno alla Consulta giovani di Avis Nazionale che vede come referente regionale per la Basilicata, Donato Vizzuso, giovane della provincia di Matera. Si è iniziato da subito a lavorare su quelle che saranno le attività, tra cui l’organizzazione del Forum giovani elemento di elevata importanza associativa in quanto è momento di alta formazione sulle tematiche associative e momento di aggregazione tra le svariate realtà comunali lucane e non solo. Non mancheranno appuntamenti di tipo ludico che serviranno appunto a favorire l'aggregazione ed il confronto tra i giovani. “Innanzitutto ringrazio i colleghi dell’esecutivo che hanno riposto in me la fiducia per la guida della Consulta – ha commentato Irene Lacidogna – sono onorata di ricoprire questo ruolo con la consapevolezza che è gravoso in quanto bisogna da subito attivarsi per far si che in Consulta si inseriscano nuovi giovani delle Avis Comunali che attualmente non vedono una loro rappresentanza all’interno della Consulta. Ma non solo, bisogna inoltre lavorare affinché sempre più giovani si avvicinino al mondo avisino e della donazione del sangue e degli emocomponenti in modo da favorire il turnover generazionale poiché si sa benissimo che la donazione ha anche i suoi limiti d’età. Daremo informazioni rispetto a tutte le nostre attività attraverso i canali social che verranno riattivati ”.