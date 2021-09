Ci siamo! Il sogno è diventato realtà! Movimento Classical (casa discografica di livello internazionale) ha pubblicato il nuovo Disco dei MaSiFuLa, una formazione cameristica che si caratterizza per l' insolito insieme dei suoi componenti.

Il pianoforte di Nico Fuscaldo è infatti affiancato da 3 strumenti a fiato della famiglia degli ottoni, con Luca Martingano al corno, Alessandro Silvestro alla tromba e Giuseppe Laino al trombone.

Sono tutti e 4 componenti della rinomata Orchestra Filarmonica della Calabria diretta dal M° Filippo Arlia.

Il repertorio di questo nuovo disco si fonda sulle trascrizioni delle più celebri Ouverture, Sinfonie ed Arie tratte da opere di Verdi, Rossini, Puccini, Bizet Leoncavallo, Giordano; con la produzione del M° Raffaele Cacciola, che afferma: “Il Masifula Quartet è sicuramente una delle più interessanti novità nel panorama musicale odierno, anche grazie ad una ragionata programmazione discografica.”

Questo è il loro secondo lavoro discografico: “Siamo molto felici e soddisfatti, non ci credevamo, perché per i motivi che ben tutti sappiamo, questo è stato un anno molto difficile, soprattutto per la nostra categoria; ma non ci siamo arresi e in meno di un anno, nel silenzio di teatri chiusi, concerti sospesi e tournée andate in fumo, abbiamo tirato su 2 lavori discografici.”

Questo disco (così come il primo) potete trovarlo anche in formato digitale su Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Music e su tante altre piattaforme digitali.