"Questa estate mi trovavo in vacanza in Basilicata, più precisamente a San Giorgio Lucano in provincia di Matera. È il paesino di origine della mia famiglia.

Come nella maggior parte dei piccoli comuni del Sud Italia, è massiccia la presenza di cani randagi, ma non sempre questi arrivano a stare in paese in maniera tranquilla senza creare disagio ai residenti. Forse per passione, forse per spirito di osservazione e anche per la professione che svolgo, ho notato fin dai primi giorni che in paese si aggirava Jack, un randagio di tipo lupoide di media taglia. Essendo un ferale (randagio), mi ha fortemente stupito il fatto che Jack fosse particolarmente docile e con un'altissima socialità verso le persone, tant'è che si aggregava ad intere comitive di ragazzi che venivano "accompagnati" per tutta la passeggiata, si faceva accarezzare e manipolare da tutti (bambini compresi), attitudini abbastanza rare nei cani randagi non abituati all'uomo che di solito tendono a fuggire, nel migliore dei casi, oppure aggredire. Si è rivelato anche un ottimo guardiano del paese: difendeva il suo territorio da invasioni di interi branchi di cani randagi che avrebbero potuto creare non pochi danni.

Nessuno sa da dove sia arrivato Jack ma sta di fatto che tutto il paese se n'è innamorato".



Lo riporta il profilo Facebook di Addestratorecinofilo.org