Nell’ambito delle celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri, padre della lingua italiana, avvenuta a Ravenna nella notte tra il 13 al 14 settembre 1321, si svolgerà a Potenza giovedì 9 settembre 2021, nell’aula magna di via Nazario Sauro (ore 10.30 – 13.00; 14.30 – 18.00) una giornata di studio su: Dante Alighieri e le Scienze Naturali ed Umane. Quest’iniziativa culturale è organizzata dal Comitato per le Celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri (costituito dalle università pugliese, lucana e molisana) e in stretta sinergia tra l’Università degli Studi della Basilicata e l’Accademia Pugliese delle Scienze, una delle 14 Accademie di interesse nazionale. Il programma scientifico, consultabile sul sito dell’Unibas, si focalizza su alcuni aspetti e riferimenti di Scienze Naturali e Umane che caratterizzano le opere di Dante Alighieri e in particolare la Divina Commedia. Le relazioni tratteranno temi di geologia, di botanica, di fisica, di zoologia, di psicologia presenti nei Canti della Divina Commedia e nelle opere dantesche cosiddette minori (Questio de Aqua e de Terra, Epistole, ecc). Si parlerà anche dell’archeologia dei Castelli e della Matematica ai tempi di Dante Alighieri. Queste relazioni saranno tenute da eminenti ricercatori e studiosi provenienti da importanti università italiane (Università della Basilicata, Università di Bari, Università di Firenze). L’evento non sarà una mera celebrazione dell’immenso talento artistico e letterario di Dante Alighieri, ma, anche alla luce delle ricerche svolte da alcuni dei relatori, l’attenzione sarà puntata verso l’apporto originale che lo stesso Dante ebbe a dare alle Scienze Naturali e Umane. Il convegno, organizzato nel rispetto delle norme anti-Covid, è destinato agli studenti universitari, ai dottorandi di ricerca, ai docenti e ai cultori di Dante Alighieri. “Questa giornata di studio è organizzata nell’ambito delle iniziative culturali previste dal protocollo d’intesa accademico-scientifico stipulato qualche anno fa fra l’Ateneo lucano e l’Accademia Pugliese delle Scienze. L’incontro di studio non vuole essere semplicemente una celebrazione di Dante Alighieri, il più grande poeta della Storia Umana e padre della lingua italiana, non vuole focalizzarsi solo sulla sua infinita Arte, ma vuole evidenziare, anche attraverso i risultati di ricerche originali, alcuni importanti temi e riferimenti originali di Scienze Naturali e Umane presenti nei Canti della Divina Commedia, la più gremita enciclopedia del mondo medievale, come ebbe a dire Carlo Ossola, e in alcune altre importanti opere in prosa”, ha spiegato Francesco Sdao, Professore Ordinario di Geologia Applicata nell’Unibas, e componente del Consiglio Direttivo dell’Accademia Pugliese delle Scienze e del Comitato per le Celebrazioni del VII centenario della morte di Dante Alighieri. Raramente scienza e poesia si fondono magistralmente come nelle opere di Dante Alighieri; infatti come ha riconosciuto Kuhns (1971), nessun altro poeta ha mai coniugato la più alta poesia con la discussione di argomenti scientifici così complicati in tutti i rami della conoscenza umana”.