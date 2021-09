Un incontro sulle filiere agroalimentari, dal campo alla tavola, darà il via domani all’undicesima edizione de “Il Bianco e la Rossa”, la festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda dop in programma nel piccolo centro del Pollino. Al dibattito, dopo i saluti del sindaco, Rocco Bruno, e del presidente del Consorzio della melanzana rossa di Rotonda dop, Franco Bruno, interverranno il direttore provinciale della Coldiretti, Franco Carbone, quello regionale, Aldo Mattia, il presidente della confederazione agricola lucana, Antonio Pessolani, il presidente della cooperativa “La nuova aurora”, Rocco Pafundi, il direttore dell’Alsia, Aniello Crescenzi, il presidente di “Destinazione Basilicata”, Franco Garofalo e l’imprenditore agroalimentare, Costantino De Carlo. Sempre domani è in programma nell’area food una sfida a colpi di ricette tradizionali tra i campioni dei fornelli della Pro Loco Rotonda Eventi, dell’associazione ‘I Ritunnari’ e dell’Azione cattolica parrocchiale. Concluderà la serata il cantante e cabarettista Carlo Maria Todini trio con “Nero a metà”, un omaggio a Pino Daniele. Sabato dalle ore 19 ancora show cooking con lo chef Fabio Campoli che realizzerà ricette utilizzando il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda dop, con ospiti il cantante e musicista Marcello Cirillo, il regista Nello Pepe, il giornalista Josephine Alessio e il conduttore di “Linea Verde” Peppone Calabrese. In chiusura di serata la cerimonia di consegna del “Premio Rotonda, Il Bianco e la Rossa”, con gli interventi degli assessori regionali Francesco Fanelli (Agricoltura) e Gianni Rosa (Ambiente). La giuria ha assegnato i riconoscimenti dell’edizione 2021 a Nello Pepe, Marcello Cirillo, al cabarettista Lino Barbieri, a Peppone Calabrese e a Josephine Alessio. La serata sarà condotta dalla giornalista Maria Rosaria Sica. Domenica alle ore 11.30 prevista la cerimonia di chiusura dell’evento. Nel corso della tre giorni sarà possibile degustare piatti a base di melanzana rossa e fagiolo bianco in tutti i ristoranti del paese aderenti all’iniziativa. La manifestazione, da quattro anni interamente rilanciata dal “Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop” guidato dal presidente Francesco Bruno, è organizzata assieme al “Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda dop”, al “Pollino short chain”, e in con collaborazione con il Comune di Rotonda. Negli anni ha ospitato tanti personaggi illustri, su tutti lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese (2018); l’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi (2019), il giornalista e conduttore televisivo Federico Quaranta e l’attrice e showgirl Valeria Marini ( 2020).