Tutto pronto a San Severino Lucano per la quinta edizione del Festival dell’Escursionismo, che si terrà da domani ( 2 settembre) e fino al 5. L’iniziativa è promossa dalla Proloco del Pollino ed ha tra gli obiettivi quello di far conoscere attraverso le escursioni la diversità degli ambienti del Parco finora non molto conosciuti ma molto interessanti, infatti, dicono i promotori “con la sua filosofia dell’“andar lenti per sentieri” permette di penetrare nell’anima della natura, della montagna e della cultura del territorio. Un escursionismo che con il suo procedere lento, rispettoso e senza fretta, fa entrare l’escursionista in sintonia con gli ambienti attraversati facendogli vivere un più intenso contatto con la montagna, la sua bellezza, i colori, i profumi e i suoi tramonti mozzafiato. Un’attività non solo sportiva, ma multidimensionale con i suoi aspetti naturalistici, culturali, storici, educativi, emozionali; la conoscenza e la promozione della grande varietà e bellezza del paesaggio del Parco si otterrà attraverso una articolata serie di escursioni che si svolgeranno nei bellissimi ambienti della Valle del Frido e del cuore del Parco”.

“Il Il festival, afferma il sindaco Franco Fiore, è una lodevole iniziativa che permette non solo di promuovere l’escursionismo in un’ottica moderna e quindi non solo come attività sportiva riservata ad escursionisti esperti ma come scoperta o riscoperta del territorio in tutte le sue dimensioni, che può unire tutta la famiglia nell’ottica di un turismo sostenibile. Il Festival è conoscenza diretta del territorio attraverso percorsi poco conosciuti, lontano dalle usuali mete escursionistiche e camminate “slow”, a tema botanico, paesaggistico e geologico, ma anche occasione di incontro e dibattiti con personalità del mondo della cultura e dell'ambiente, su tematiche inerenti l'escursionismo, aspetti del Parco e della montagna”.



il programma INCONTRI E DIBATTITI GIOVEDÍ

2 settembre ore 17:30 Sala Centro Parrocchiale

APERTURA DEL FESTIVAL

Saluti Anna De Domizio Presidente Pro Loco del Pollino

Francesco Fiore Sindaco

Pierfranco De Marco Consigliere Nazionale UNPLI

Ore 18:00

dibattito BOSCHI VETUSTI DEL POLLINO E FAGGETE UNESCO

Interverranno

ALDO SCHETTINO Dott. Forestale Funzionario Ente Parco Nazionale del Pollino

L’ ESCURSIONISMO NELLE AREE PROTETTE ANDREA VACCHIANO

Coordinatore dell'Associazione Guide Ufficiali Parco Nazionale del Pollino

Conclusioni DOMENICO PAPPATERRA Presidente Parco Nazionale del Pollino



Venerdì 3

Ore 17:30 Sala Centro Parrocchiale

ESCURSIONISMO RESPONSABILE PROBLEMI E SOLUZIONI GIORGIO BRASCHI Guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino

CURA E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO ANTONIETTA ORLANDO Responsabile Area 21 Consorzio di Bonifica - Settore Forestazione

SICUREZZA IN MONTAGNA E SOCCORSO ALPINO DI BASILICATA FRANCESCO MATURO Presidente Soccorso Alpino e Speleologico di Basilicata



SABATO 4

SAN SEVERINO CROCEVIA DEL SENTIERO ITALIA E DEL CAMMINO MARIANO DEL POLLINO LUCANO

Ore 17:30 Sala Centro Parrocchiale

SPIRITUALITÀ ED ESCURSIONISMO MONS. VINCENZO OROFINO Vescovo della Diocesi di Tursi Lagonegro

Ore 18:30

Il CAMMINO MARIANO DEL POLLINO LUCANO GIORGIO BRASCHI Guida ufficiale del Parco N. del Pollino

IL SENTIERO ITALIA VINCENZO GULFO Presidente Sezione CAI di Lagonegro