Nella suggestiva cornice delle Terme Lucane di Latronico sabato 28 agosto 2021, alle ore 10.00,

si terrà il convegno sul tema de La Via della Fede

Il Monachesimo italo greco in Basilicata tra Storie e Immagini.

.

L'attenzione sempre crescente nei confronti del periodo altomedievale ha portato ad appassionanti ed approfondite ricerche sul tema del Monachesimo italo greco in Basilicata foriere di novità storiche e fonte di ispirazione per gli artisti russi in visita in terra di Lucania.

Ad introdurre i lavori sarà la Prof.ssa Rosanna Alaggio, dell'Università degli Studi del Molise, esperta nel settore e già relatrice al precedente incontro “itinerari del Monachesimo italo greco in Basilicata” tenutosi a Francavilla lo scorso 7 agosto.

Nel solco della riscoperta del percorso dei Santi Monaci che vissero ed operarono nel Meridione tra il VII e il XII sec., questo ciclo di incontri tematici è volto a costruire un partenariato tra i Comuni delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia al fine di valorizzare come patrimonio comune le origini italo greche delle comunità attuali con tutte le positive ricadute che ne conseguiranno dall'apertura di una “Via della Fede” come percorso turistico e religioso.

Il convegno sarà anche l'occasione per presentare i lavori di ricerca storica ed artistica condotti dal Ten. Alberto Maria Viceconte, dall'Avv. Antonio Vito Boccia e dalla Dott.ssa Viktoria Petrova.

Il titolo di questo appuntamento trae spunto proprio dal libro del compianto Antonio Venturelli che la consorte, la Dott.ssa Petrova, proporrà nei suoi spunti di immagini e colori immortalati dai pennelli degli artisti russi che hanno visitato i borghi dell'autentica Basilicata italo greca.

Il Ten. Viceconte, autore del libro "Episcopia, Storia e Storie", e l'Avv. Boccia, autore del libro "La difesa del Synòro tra Kalabria e Loukania", discuteranno dell'origine storica dei paesi posti lungo il Sinni a presidio del confine tra Bizantini e Longobardi scendendo nei dettagli della colonizzazione monastica avvenuta soprattutto ad opera della famiglia dei Santi di Collesano (Cristoforo, Kalì, Saba e Macario) avvenuta nel decimo secolo e che tanto patrimonio di storia, arte e cultura hanno lasciato ai posteri e che ora tocca a tutti noi riscoprire.

A chiudere l'incontro saranno le considerazioni della Dott.ssa Antonella Pellettieri, dirigente di ricerca presso il CNR della Basilicata.