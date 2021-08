Si chiama Flying In The Sky ed è il nuovo brano di Sebastiano Naturali, in arte Seby Talbot, giovanissimo artista (15 anni) nato a Napoli ma arrivato poi subito, con la sua famiglia, in Basilicata, a San Martino D’Agri. ‘’E’ un brano- ci dice- che nasce per esprimere un forte desiderio di libertà. E nasce in periodo Covid. Tutto comincia con l’incontro con un ragazzo di Laterza, in Puglia, Francesco Matera (15 Switch in arte). Ognuno apprezza la musica dell’altro, benché di generi diversi, finché un giorno Francesco decide di fare un passo in avanti, mandandomi una strumentale e proponendomi una collaborazione’’.

Detto fatto: il giorno dopo il testo è già pronto e così inizia la fase di registrazione e di perfezionamento, molto complicata a causa della distanza che separa i due. Quando finalmente il pezzo è concluso, i due realizzano un freestyle per presentarne l’uscita, remixando la canzone “Love Tonight” di Shouse e rappandoci sopra.



Seby è precoce: a otto anni inizia a frequentare lezioni private di chitarra, e si innamora in pochissimo tempo dello strumento. All’età di 12 anni inizia a cimentarsi nella produzione musicale, in particolare si dedica allo stile house. Con il tempo, inizia a sperimentare e quindi a spostarsi verso altri generi musicali, quali rap, pop. Col tempo, però, inizierà a dedicarsi oltre che all’attività di produzione, anche a quella di scrittura. Comincia a cantare sopra le sue basi e non solo, entrando sempre più in contatto con altri ragazzi musicisti. Pubblica i suoi primi pezzi su Instagram, e col tempo decide di ufficializzare l’inizio della sua “carriera” pubblicando all’età di 14 anni il suo primo pezzo su tutte le piattaforme digitali di nome “Rosso Fuoco”.

Poco dopo l’uscita del suo primo brano, conosce RockAM, artista di Senise con il quale crea subito una grande intesa artistica e umana.

‘’Flying In The Sky- ci spiega- parla di questa voglia enorme, incondizionata di godersi la vita, godersi l’adolescenza, le relazioni adolescenziali (anche se a volte possono far male), sentirsi così leggeri da poter volare in cielo, sono cose che i giovani di oggi, quindi i miei coetanei, stanno perdendo di vista sempre di più, diventando sempre più spenti e lasciandosi condizionare troppo dalla società e dal pensiero comune. Flying in the sky critica proprio questo: l’abbandono della libertà dei giovani. Il condizionamento sociale. Ognuno deve sentirsi libero di essere libero. E di godersi le esperienze della vita senza ascoltare il giudizio altrui’’.

ASCOLTA IL BRANO SU SPOTIFY