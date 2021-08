Grottole: V memorial letterario “Antonietta Rongone” 25/08/2021 Volge al termine l’edizione 2021 del V memorial letterario “Antonietta Rongone” organizzato come ogni anno a Grottole (MT) per volere di Enzo Giase, ex sindacalista CISL, fondatore della manifestazione culturale. Nel pomeriggio di sabato 28 agosto, a partire dalle ore 17:30 in piazza Aldo Moro, si terrà la consegna dei premi previsti dal regolamento nelle mani degli autori o, in loro rappresentanza, delle rispettive case editrici dei testi selezionati.

Visto il tema per l’anno in corso “Storie (dis)Abili – Le disabilità umane, sociali e culturali del nostro mondo” la partnership degli enti ed associazioni che hanno concesso il proprio patrocinio è composta dal Comune di Grottole, dalla CISL di Basilicata, dalla Fondazione “Don Carlo Gnocchi”, da Assogiocattoli – Associazione Italiana Imprese Addobbi e Ornamenti Natalizi, Giocattoli, Giochi e Modellismo, Articoli di Puericultura e prodotti affini, dall’U.N.I.T.A.L.S.I. – Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, da Assortopedia – Associazione Nazionale Aziende Ortopediche, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Basilicata e dalla FRI-EL GROTTOLE S.r.l.

La giuria del concorso, composta come di consueto da membri del mondo accademico lucano, ha deciso di segnalare come opere finaliste per la sezione A, cui erano ammessi i libri editi sul tema “Storie (dis)Abili”, il volume di Luisa Sordillo dal titolo “Voce di sale” per Iacobelli Editore, “Sotto sotto tutto è perfetto” a firma di Gianni Valente e stampato da Neos Edizioni e “I confini del male” di P. G. Daniel curato da Pop Edizioni.

I premi speciali per questa prima categoria saranno assegnati nell’ordine a: Armando Pirolli per il libro “Vincere nel silenzio”, Pasquale Grasso Editore, cui va il premio speciale CISL di Basilicata; Nunzia Vulpio, con il suo “Con gli occhi del cuore”, che riceverà il premio speciale Fondazione Don Carlo Gnocchi; il premio speciale U.N.I.T.A.L.S.I. che sarà attribuito a “Disabilità e inclusione sociale: una sfida comune” dell’autrice Annatonia Margiotta, Edizioni dal Sud; il premio speciale Assortopedia a Roberto Russo per “Non arrendersi mai” della Neos Edizioni; il premio speciale Fri. El. Grottole all’opera “Storie di straordinaria dislessia”, scritta a quattro mani da Rossella Grenci e Daniele Zanoni per Erickson.



La sezione B, la quale seleziona libri editi ed inediti sulla Basilicata, cui è possibile partecipare anche con tesi di laurea che abbiano come tema un particolare aspetto della regione lucana, vede come finalisti: il saggio “Sub tutela Virginis” di Marcello Mignozzi di Edizioni Giannatelli; la tesi di laurea “Gli ordini mendicanti a Matera. Spazi e funzioni del sacro (XV – XVIII secolo)” di Mario Paolicelli; “La cattedrale gotica di Montepeloso oggi Irsina” a firma di Leonardo Zienna. Anche per questa categoria, sono stati attribuiti altri riconoscimenti aggiuntivi: il premio speciale Comune di Grottole che sarà conferito a Mariateresa Carlucci per l’opera “Città di Tricarico – Storia e privilegi medioevali” di Edizioni Magister; a Novella Capoluongo Pinto il premio speciale della SSML di Basilicata per “Legami”; il premio speciale Assogiocattoli che viene attribuito a “Io, la Fisarmonica e il Gruppo Folk” di Antonio Rocco Scarimola.



Concluderà la cerimonia di premiazione la declamazione delle poesie in dialetto grottolese sul tema “Disabilità”, scritte dagli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado di Grottole, che sono in gara per la sezione C della kermesse letteraria.



Come già previsto dal bando di gara, tutte le copie delle opere in competizione proposte dai partecipanti saranno donate alla biblioteca comunale “Tommaso Andreucci” di Grottole ed inoltre, una parte delle quote versate dagli stessi autori sarà devoluta ad un’opera benefica promossa in favore dei disabili da parte dell’U.N.I.T.A.L.S.I. di Matera.



