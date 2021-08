Nei giorni 19, 21, 23, 27, 29 agosto 2021, a partire dalle ore 18.45, nel centro storico di Oppido Lucano si terrà la prima edizione della manifestazione “Incanti. Laboratorio permanente per le aree interne, le periferie e le isole”.



Promosso dall’Associazione Incanti in collaborazione con la Pro Loco di Oppido Lucano, Aviapervia produzioni multimediali e Cineteca Lucana, con il patrocinio della BCC di Oppido Lucano e Ripacandida e del Comune di Oppido Lucano, “Incanti” vuole essere un laboratorio in cui elaborare idee per le aree interne e periferiche che, ritenute marginali e/o inoperose, hanno nel mondo attuale molto da dire e da offrire.



Né festa né festival, né sagra né ritrovo improvvisato o puramente estetico, “Incanti” è uno spazio di riflessioni e proposte operative. Tramite incontri con ricercatori ed esperti di varie discipline, proiezioni di documentari e film, spettacoli teatrali e musicali, “Incanti” punta a diventare una fucina di progetti, di confronti e di cooperazione tra persone e istituzioni che hanno a cuore il destino delle aree a rischio.



I temi affrontati in “Incanti 2021” sono: Il tempo dell’altro (19 agosto); La bellezza negli sguardi (23 agosto); La Terra, bene tra i beni (27 agosto); Memoria e Oblio (29 agosto). Il 21 agosto sarà presentato un progetto di mappatura profonda del territorio intitolato Studi sul qui, proposto dal deep map lab dell’Università di Bolzano e sostenuto dalla Regione Basilicata.



L’accesso ai vari eventi si ha tramite Green Pass e documento identificativo. I posti per ogni iniziativa sono limitati in rispetto delle norme anticovid.